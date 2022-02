Nuovo stadio, Milan e Inter valutano aree alternative a San Siro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo stadio, tempi lunghi: Milan e Inter valutano aree alternative a San Siro. Prende quota l’ipotesi Sesto San Giovanni Continua a tenere banco la situazione Nuovo stadio per Milan e Inter e anche la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle tempistiche. Le due società temono che si possano dilatare troppo i tempi per iniziare i lavori, ma nelle ultime ore da Palazzo Marino è filtrata la volontà di far rientrare l’allarme sui tempi: il dibattito pubblico potrebbe infatti esaurirsi in circa otto mesi, tenendo aperta la possibilità di iniziare i lavori nel 2023. Il piano B di Milan e Inter è Sesto San Giovanni. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022), tempi lunghi:a San. Prende quota l’ipotesi Sesto San Giovanni Continua a tenere banco la situazionepere anche la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle tempistiche. Le due società temono che si possano dilatare troppo i tempi per iniziare i lavori, ma nelle ultime ore da Palazzo Marino è filtrata la volontà di far rientrare l’allarme sui tempi: il dibattito pubblico potrebbe infatti esaurirsi in circa otto mesi, tenendo aperta la possibilità di iniziare i lavori nel 2023. Il piano B diè Sesto San Giovanni. L'articolo proviene da Calcio News ...

