Napoli | Fabián Ruiz festeggia sui social | 'Felice per il gol | per la vittoria e per i nostri tifosi'

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - caterinabalivo : Una vittoria all'ultimo respiro, grandissimo il gioiello di Fabian Ruiz, come precedentemente il gol di Insigne, br… - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - MatrizSport : Lazio 1-2 Napoli | Una perla di Fabian Ruiz vale la vittoria del Napoli | Serie A TIM 2021/22… - Daniele91Nap : @Escoalbar95 Digimon e tifosi official del Napoli Twitter Ho letto alcuni che ieri hanno criticato Ospina quando il… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabián

Campanianotizie

I gol di Insigne e di Fabian Ruiz dicono che ilpuò puntare allo scudetto. Perché ha la qualità più alta del campionato. Ma non dicono che ilè favorito per lo scudetto . Perché contro la Lazio ha mostrato ancora una volta limiti che una squadra imbattibile non può denunciare. E ha rischiato nel primo tempo di prendere un'infilata di ...Commenta per primo Vittoria al cardiopalma per ilall'Olimpico contro la Lazio . Pedro pareggia i conti all'88' ma una perla diRuiz all'ultimo respiro regala tre punti importantissimi agli azzurri. Festeggia sui social anche il ...