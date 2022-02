Liguria, terremoto a est di Genova: scossa di magnitudo 3.4 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata intorno alle 16:11 a Borzonasca a est di Genova. Ne da conto l'Ingv con un tweet sul suo profilo dedicato agli eventi sismici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unadidi3.4 è stata registrata intorno alle 16:11 a Borzonasca a est di. Ne da conto l'Ingv con un tweet sul suo profilo dedicato agli eventi sismici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

