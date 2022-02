Inter, dopo Calhanoglu può arrivare un altro parametro zero dal Milan! (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Inter resta vigile sul fronte Franck Kessie. In questi mesi la candidatura nerazzurra è sempre rimasta vaga, ma non va escluso un assalto last-minute. Il centrocampista del Milan in scadenza non ha mai escluso un suo possibile approdo all’Inter, dove riabbraccerebbe l’ex compagno Calhanoglu. Franck Kessie centrocampista del MilanCome fa notare l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, qualora Marotta e Ausilio si trovassero nella condizione di vedere un loro centrocampista “di punta”, avrebbero la possibilità di mettere sul piatto una proposta più corposa per l’ivoriano, destinato a lasciare il Milan a parametro zero. Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’resta vigile sul fronte Franck Kessie. In questi mesi la candidatura nerazzurra è sempre rimasta vaga, ma non va escluso un assalto last-minute. Il centrocampista del Milan in scadenza non ha mai escluso un suo possibile approdo all’, dove riabbraccerebbe l’ex compagno. Franck Kessie centrocampista del MilanCome fa notare l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, qualora Marotta e Ausilio si trovassero nella condizione di vedere un loro centrocampista “di punta”, avrebbero la possibilità di mettere sul piatto una proposta più corposa per l’ivoriano, destinato a lasciare il Milan a

