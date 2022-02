Infortunio Zakaria | i tempi di recupero del centrocampista della Juventus

Advertising

Infortunio Zakaria

Articolo in aggiornamentoDopo l'di Empoli il centrocampista della Juve è arrivato al J Medical per gli esami di rito. Allegri spera di non perdere lo svizzero a lungo in questa fase decisiva della stagioneIl centrocampista svizzero dovrà stare fuori per circa un mese Denis Zakaria si era sottoposto in mattinata agli esami di controllo al J Medical dopo il problema muscolare accusato contro l'Empoli. In ...dovrà stare fuori circa un mese per l’infortunio accusato. Una tegola pesante per la Juventus, che ha già perso McKennie settimana scorsa. Si attende il comunicato ufficiale del club bianconero con la ...