Guerra Ucraina, i russi bombardano facendo molti morti a Kharkiv e stringono d'assedio Kiev e Mariupol (Di lunedì 28 febbraio 2022) In questo scenario continua il dramma dei profughi. Mezzo milione di persone ha già passato il confine. Secondo le Nazioni Unite, in Europa si rischia la peggiore crisi umanitaria e dei rifugiati ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) In questo scenario continua il dramma dei profughi. Mezzo milione di persone ha già passato il confine. Secondo le Nazioni Unite, in Europa si rischia la peggiore crisi umanitaria e dei rifugiati ...

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - ridereeeee : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: Ucraina nella UE? Un grave errore che ci porta alla guerra! #ue #nato #Kiev #vonderleyen #putin #biden #russ… - michelefarrugg : RT @TizianaFerrario: Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abbiam… -