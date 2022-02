Grande Fratello news: Katia Ricciarelli torna in casa? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grande Fratello news: cosa succederà nella puntata di oggi? Continua a tenere banco la questione dell’eliminazione di Katia Ricciarelli dal programma. Secondo alcune anticipazioni raccolte sui social potrebbe essere il giorno del ritorno nella casa della famosa cantante lirica per avere un confronto con i suoi più acerrimi nemici. Infatti, sembrerebbe che durante l’eliminazione della Ricciarelli, quest’ultima avesse ancora dei conti in sospeso con alcuni suoi ex compagni di avventura nel programma. Di sicuro Signorini vorrà meglio capire la situazione avviando dei confronti in casa. Nel frattempo su Twitter impazza l’anticipazione di una presunta serata Hip-Hop annunciata da Jessica durante la diretta live. Sarà un’anticipazione veritiera? ... Leggi su zon (Di lunedì 28 febbraio 2022): cosa succederà nella puntata di oggi? Continua a tenere banco la questione dell’eliminazione didal programma. Secondo alcune anticipazioni raccolte sui social potrebbe essere il giorno del ritorno nelladella famosa cantante lirica per avere un confronto con i suoi più acerrimi nemici. Infatti, sembrerebbe che durante l’eliminazione della, quest’ultima avesse ancora dei conti in sospeso con alcuni suoi ex compagni di avventura nel programma. Di sicuro Signorini vorrà meglio capire la situazione avviando dei confronti in. Nel frattempo su Twitter impazza l’anticipazione di una presunta serata Hip-Hop annunciata da Jessica durante la diretta live. Sarà un’anticipazione veritiera? ...

