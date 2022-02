GF Vip, perché Noemi ha diffidato Barù (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non si può dire che il Grande Fratello Vip di quest’anno non faccia incette di critiche e provvedimenti legali. Le liti furiose, parole pesanti, insulti sussurrati, commenti razzisti e diffide che piombano in casa dall’esterno: il linguaggio dei “vipponi” in casa, spesso violento e sopra le righe, non sta piacendo a chi li guarda (e ascolta). Questa è la volta di Barù che ha ricevuto una diffida dalla cantante Noemi a causa di alcune infelici frase pronunciate dall’enologo a inizio febbraio, nel periodo di Sanremo. perché Noemi ha diffidato Barù: le frasi incriminate Mentre Sanremo imperversava sulla Rai, le radio trasmettevano a spron battuto le canzoni dei partecipanti alla kermesse. Il Grande Fratello aveva pensato di farle apprezzare anche ai vip della casa, ma ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non si può dire che il Grande Fratello Vip di quest’anno non faccia incette di critiche e provvedimenti legali. Le liti furiose, parole pesanti, insulti sussurrati, commenti razzisti e diffide che piombano in casa dall’esterno: il linguaggio dei “vipponi” in casa, spesso violento e sopra le righe, non sta piacendo a chi li guarda (e ascolta). Questa è la volta diche ha ricevuto una diffida dalla cantantea causa di alcune infelici frase pronunciate dall’enologo a inizio febbraio, nel periodo di Sanremo.ha: le frasi incriminate Mentre Sanremo imperversava sulla Rai, le radio trasmettevano a spron battuto le canzoni dei partecipanti alla kermesse. Il Grande Fratello aveva pensato di farle apprezzare anche ai vip della casa, ma ...

