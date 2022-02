Fiorentina | quanti gol subiti | ora Italiano deve sistemare la difesa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lasubisce troppi gol, ora l’allenatoreregistrare al meglio laLadi Vincenzo, nonostante la sconfitta di sabato contro il Sassuolo, è ancora in piena corsa per un posto in Europa. Ma, come riportato da Tuttosport, se l’attacco ha già dimenticato l’addio di Vlahovic grazie al duo Piatek-Cabral, laviola fa ancora acqua. Sono già 36 i goldallae da inizio 2022 solo nell’1-0 contro l’Atalanta la porta è rimasta inviolata.dovrà quindi registrare lae dare alla squadra maggior equilibrio. L'articolo proviene da Calcio News 24.