F1, le possibili alternative dopo la cancellazione del GP di Russia: Portimão in pole-position (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono ore particolarmente tese quelle che stiamo vivendo tutti. Il conflitto tra Russia e Ucraina tiene con il fiato sospeso per quello che potrebbero essere le conseguenze. Il mondo dello sport si interroga sul da farsi e il Circus della F1 una decisione l’ha già presa, ovvero quella di cancellare il weekend del GP di Sochi (Russia) del 23-25 settembre. C’è quindi un buco nel calendario che comunque gli organizzatori si aspettano di colmare. Secondo i media portoghesi la sede di Portimão potrebbe essere particolarmente gradita e la questione organizzativa è da chiarire, tenendo conto degli spostamenti in territorio asiatico, in riferimento alle tappe di Singapore e del Giappone. F1, cancellato il GP di Russia per la guerra: “Non si può correre in queste circostanze”. Annullata la gara di Sochi L’Autódromo ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono ore particolarmente tese quelle che stiamo vivendo tutti. Il conflitto trae Ucraina tiene con il fiato sospeso per quello che potrebbero essere le conseguenze. Il mondo dello sport si interroga sul da farsi e il Circus della F1 una decisione l’ha già presa, ovvero quella di cancellare il weekend del GP di Sochi () del 23-25 settembre. C’è quindi un buco nel calendario che comunque gli organizzatori si aspettano di colmare. Secondo i media portoghesi la sede dipotrebbe essere particolarmente gradita e la questione organizzativa è da chiarire, tenendo conto degli spostamenti in territorio asiatico, in riferimento alle tappe di Singapore e del Giappone. F1, cancellato il GP diper la guerra: “Non si può correre in queste circostanze”. Annullata la gara di Sochi L’Autódromo ...

Advertising

OA_Sport : #F1 La cancellazione del GP di Russia obbliga il Circus a trovare delle alternative: l'eventualità del Portogallo s… - fujiappletv : @martafana 27 leader EU + la Commissione, con i loro advisors e apparati di intelligence (e opinione pubblica, lobb… - CalcioOggi : Pioli, un altro derby col problema del 10. Diaz non gira, le possibili alternative - La Gazzetta dello Sport - aleb912 : @robertosabatin4 Non credo sia così semplice perché quando tocchi cose che ci appaiono intoccabili( vedi acqua cald… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Pioli, un altro derby col problema del 10. Diaz non gira, le possibili alternative -