Dove vedere la finale di Champions League 2022 in TV e in streaming

Nel 2022 la finale di Champions League si disputerà allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia, nella giornata di sabato 28 maggio. In precedenza l'atto conclusivo della più importante competizione di calcio europea per club si sarebbe dovuto tenere a San Pietroburgo, in Russia, ma la UEFA ha deciso di spostare la partita a Parigi in seguito all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Di seguito le informazioni più importanti da conoscere su come e Dove vedere la finale di Champions League 2022 in televisione e in streaming, oltre all'orario d'inizio della gara.

