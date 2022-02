”C’era una volta a New York” | su Iris il melodramma di James Gray

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ”unaa New, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e da Marion Cotilard e diretto daè in onda questa sera su. Siamo negli anni Venti. Dall’Europa distrutta dalla Grande guerra partono due sorelle polacche in cerca di una nuova vita. Ewa (Marion Cotillard) e Magda (Angela Sarafyan) come molti altri immigrati giungono a Ellis Island. Magda è molto malata, viene quindi costretta a restare in quarantana nell’isola. Ewa, giudicata come un soggetto non gradito, viene abbandonata al suo destino. Stanca e demoralizzata decide allora di affidarsi a Bruno (Joaquin Phoenix), un ciarlatano che promette alle giovani immigrate un futuro migliore. Senza avere dove andare e con il desiderio di ricongiungersi con Magda, Ewa finisce per essere iniziata ...