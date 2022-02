Caparezza sposta a giugno i suoi concerti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il rapper pugliese ha annunciato lo spostamento delle date del tour previsto nei palazzetti per la prossima primavera, tour con il quale avrebbe presentato il suo nuovo album. Di seguito il comunicato: “A malincuore, ancora una volta, sono costretto a comunicarvi una notizia che non vorrei darvi: ad oggi, come sapete, nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c’è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire. Troppa gente è ancora ferma in attesa di un cenno che non arriva mai ed è davvero problematico organizzare concerti di queste dimensioni nel buio più totale. Potremmo spostare il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e ... Leggi su zon (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il rapper pugliese ha annunciato lomento delle date del tour previsto nei palazzetti per la prossima primavera, tour con il quale avrebbe presentato il suo nuovo album. Di seguito il comunicato: “A malincuore, ancora una volta, sono costretto a comunicarvi una notizia che non vorrei darvi: ad oggi, come sapete, nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c’è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire. Troppa gente è ancora ferma in attesa di un cenno che non arriva mai ed è davvero problematico organizzaredi queste dimensioni nel buio più totale. Potremmore il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e ...

Advertising

modiamo : Caparezza, l'Exuvia Tour si sposta a giugno - Musica - ANSA - rockonitalia : CAPAREZZA: si sposta in estate l'”Exuvia Tour 2022?, nuove date a Padova, Matera, Genova, Ferrara, Pescara e Majano… - runintotherain : RT @rockolpoprock: Stop ai palasport per Caparezza, il tour va nelle arene all'aperto - rockolpoprock : Stop ai palasport per Caparezza, il tour va nelle arene all'aperto -