Campionato Invernale Vela d’Altura Palermo | I Am Bad rispetta i pronostici

Ancora una giornata caratterizzata dalle bizze delle condizioni meteomarine ieri nel golfo di Palermo alla 45^ edizione del Campionato Invernale Vela d'Altura organizzato dal Centro Velico Siciliano. Dopo che nella prima giornata, quindici giorni fa, erano andati in acqua solo i monotipi e non le barche di altura e mini altura, questa volta è accaduto l'esatto contrario: a regatare sono state solamente le categorie Crociera, Gran Crociera e Vele Bianche che hanno effettuato solamente una prova. Campionato Invernale Vela d'Altura Palermo: le classifiche Nella categoria Crociera I Am Bad, del Centro Velico Siciliano, armata da Giuseppe Bileddo e Alessandro Riggio, ha rispettato i favori del pronostico

