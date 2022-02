Barcellona: Xavi vuole due talenti dal Sud America (Di martedì 1 marzo 2022) Il Barcellona continua a cercare talenti che possano essere importanti alla causa ed il calcio sudAmericano è un mercato dove i blaugrana... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) Ilcontinua a cercareche possano essere importanti alla causa ed il calcio sudno è un mercato dove i blaugrana...

Advertising

10bando97 : @NicoSpinelli8 Troppo bello per essere vero. Anche se lui ha espressamente detto che tornerebbe volentieri in Spagn… - zazoomblog : Barcellona Xavi: 'Contratto Dembele? Le cose cambiano dalla sera alla mattina' - #Barcellona #Xavi: #�… - pdf10na : @jo19N26 Pensa me, che non vedo tante partite, che volevo un simil Milinkovic a Napoli a poco prezzo. Per caso, ved… - trico1979 : #xavi in poco tempo ha rigenerato il Barcellona. Certo non è lo squadrone del 2011....ma ha tanti giovani validi ch… - lanonimored : @SkySport Ha due piedi che gridano vendetta. Si divertiranno a Barcellona abituati a xavi e iniesta ?? -