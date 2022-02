Audizioni sulla distribuzione dei farmaci (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – Martedì 1° marzo la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di “distribuzione diretta” dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di “distribuzione per conto” per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001) svolge le seguenti Audizioni: ore 13.40 Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ore 14 Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) e Cittadinanzattiva L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – Martedì 1° marzo la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di “diretta” deiper il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di “per conto” per il tramite dellee convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001) svolge le seguenti: ore 13.40 Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ore 14 Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) e Cittadinanzattiva L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Audizioni sulla distribuzione dei farmaci - WendellGee1985 : @Gitro77 @LukeDuke1268 Niente di nuovo per chi, tre anni fa, ha seguito le audizioni parlamentari sulla riforma del… - musicultura : ??Vi aspetta un'altra serata di novità in musica con #Musicultura2022! Se non siete a teatro a godervela dal vivo, r… - circogregocesso : Ma si sono riaperte le audizioni per Drag Race 2? Che volgarità a 42 anni pare stia andando sulla Tiburtina.… - robertagiallo : on train???? #Macerata: honored to come back! Anche quest’anno in giuria a Musicultura fino al 6 marzo: stasera - da… -

Ultime Notizie dalla rete : Audizioni sulla Pachinko, ecco quello che sappiamo sulla serie ispirata al romanzo amato da Obama ... la quale ha ottenuto il ruolo dopo la visione di centinaia di altre audizioni. La pluripremiata ... per questo mi sono focalizzato sulla disperazione derivante dalle difficoltà di sopravvivere in quell'...

Sanzioni per i professionisti, Fondazione Inarcassa: norma inaccettabile ... 'provvedimento inaccettabile' 'Con la pubblicazione del decreto - legge sulla cessione dei crediti ... avendo partecipato al ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del decreto sostegni - ter, ...

La Giornata Parlamentare del 28 febbraio 2022 Entilocali-online Audizioni Premio Mia Martini: appuntamento il 12 marzo alla Scuola di musica Voice Art Academy Sabato 12 marzo 2022 presso la Scuola di musica Voice Art Academy di Torino, si svolgeranno le audizioni dal vivo del prestigioso Premio Mia Martini, dedicato ad una delle più grandi interpreti della ...

Fenomeno migratorio area Schengen: audizione ministro Lamorgese Mercoledì 2 marzo, alle ore 14, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di ...

... la quale ha ottenuto il ruolo dopo la visione di centinaia di altre. La pluripremiata ... per questo mi sono focalizzatodisperazione derivante dalle difficoltà di sopravvivere in quell'...... 'provvedimento inaccettabile' 'Con la pubblicazione del decreto - leggecessione dei crediti ... avendo partecipato al ciclo dinell'ambito dell'esame del decreto sostegni - ter, ...Sabato 12 marzo 2022 presso la Scuola di musica Voice Art Academy di Torino, si svolgeranno le audizioni dal vivo del prestigioso Premio Mia Martini, dedicato ad una delle più grandi interpreti della ...Mercoledì 2 marzo, alle ore 14, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di ...