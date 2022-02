Anche sui Samsung Galaxy S10 arriva la funzione foto ‘Object Eraser’ (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’anno scorso il colosso di Seul ha integrato una nuova funzione per l’ottimizzazione e la modifica delle fotografie in post-produzione, resa nota col nome ‘Object Eraser‘, e che abbiamo conosciuto sui Samsung Galaxy S21. La feature adesso è arrivata Anche a bordo dei Samsung Galaxy S10, che ricordiamo essere stati lanciati dall’OEM asiatico nel 2019. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, si tratta di uno strumento assai utile che permette di cancellare da una foto, in post-produzione, persone, oggetti o altro, tramite l’intelligenza artificiale. La funzione ricorda Magic Eraser dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google, ed era inizialmente appannaggio dei Samsung ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’anno scorso il colosso di Seul ha integrato una nuovaper l’ottimizzazione e la modifica dellegrafie in post-produzione, resa nota col nomeEraser‘, e che abbiamo conosciuto suiS21. La feature adesso ètaa bordo deiS10, che ricordiamo essere stati lanciati dall’OEM asiatico nel 2019. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, si tratta di uno strumento assai utile che permette di cancellare da una, in post-produzione, persone, oggetti o altro, tramite l’intelligenza artificiale. Laricorda Magic Eraser dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google, ed era inizialmente appannaggio dei...

