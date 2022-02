28 Febbraio 1982 | lo strepitoso gol di Massaro contro l’Avellino

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “Fiorentina: due colpi e due centri” La notizia del vantaggio della Juventus a Cagliari aveva fatto svegliare la Fiorentina dal torpore. La squadra di De Sisti, sempre più lanciata verso uno Scudetto all’inizio impensabile, aveva iniziato l’indel Partenio con il freno a mano tirato. L’aggressività dei lupi di Irpinia ci aveva messo il resto, incatenando la manovra viola in un groviglio tattico da cui sembrava difficile uscire. Nella prima frazione di gioco il grande protagonista era stato Giovanni Galli ed il suo tempismo da portiere talentoso. Vierchwood ci aveva messo il resto, fermando le sgroppate dello scoppiettante Juary. Dopo un primo tempo a rete inviolate, quando tutto lasciava presagire un pareggio, ecco la svolta decisiva. Bertoni, che poco prima era stato fermato in area da uno sgambetto di Di Somma, non ...