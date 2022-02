Verso Atalanta-Sampdoria | le ultimissime sulle probabili formazioni

(Di domenica 27 febbraio 2022) L'è reduce dallo straordinario successo per 0-3 ottenuto in trasferta contro L'Olympiacos, che è valso l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. In campionato, invece, la Dea ha...

Appuntamento a Bergamo domani sera per una Sampdoria che vuol dare continuità al successo sull'Empoli per avanzarel'obiettivo salvezza. "La lotta è dura, coinvolge tante squadre: noi ci dobbiamo saper stare, sporcandoci le mani e anche la faccia. Non dobbiamo guardare in faccia nessuno fino all'ultimo ...... nonostante il pressing di diversi club italiani (su tutti) e tedeschi ( Borussia ... So che non devi necessariamente dare una palla profondal'attaccante. Inoltre, conosco meglio le ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Verso Atalanta-Sampdoria, Gian Piero Gasperini va verso la conferma del suo tridente offensivo. Le ultime su i prossimi avversari Per la gara di domani ...Robin Gosens, nuova fascia sinistra dell'Inter, è pronto al ritorno in campo: dal Milan al Milan sognando la partenza nerazzurra perfetta ...