Ucraina, l'urlo della comunità a Roma: "Putin vattene, Nato aiutaci" – Video (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – 'Putin vattene', 'Nato aiutaci', 'Stop war'. La comunità Ucraina si è riunita compatta oggi in piazza a Roma per manifestare contro la guerra in Ucraina: slogan, striscioni, cori, bandiere per chiedere a gran voce l'immediato stop al conflitto. In centinaia in una piazza della Repubblica, gremita: uomini, donne, giovanissimi, bambini. La maggioranza composta da ucraini, ma in piazza anche molti italiani, bielorussi, e altre nazionalità. "Cominciamo questa manifestazione con l'inno nazionale, e poi reciteremo il Padre Nostro in modo ecumenico, ognuno nella propria lingua".

