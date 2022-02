Ucraina, De Zerbi e il suo staff hanno lasciato Kiev in treno (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la promessa del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che aveva spiegato all’Ansa di essersi attivato “per poter riabbracciare quanto prima in Italia Roberto De Zerbi e il suo staff”, sembra che il tecnico italiano abbia finalmente lasciato Kiev Secondo quanto riportato da Sky infatti il tecnico dello Shakhtar e il suo staff, che erano rimasti in Ucraina per stare vicino ai suoi ragazzi, sarebbero in treno e dovrebbero arrivare alla frontiera a notte fonda. Dopodiché, lui, il vice Possanzini e tutti i collaboratori raggiungeranno l’Italia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la promessa del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che aveva spiegato all’Ansa di essersi attivato “per poter riabbracciare quanto prima in Italia Roberto Dee il suo”, sembra che il tecnico italiano abbia finalmenteSecondo quanto riportato da Sky infatti il tecnico dello Shakhtar e il suo, che erano rimasti inper stare vicino ai suoi ragazzi, sarebbero ine dovrebbero arrivare alla frontiera a notte fonda. Dopodiché, lui, il vice Possanzini e tutti i collaboratori raggiungeranno l’Italia. L'articolo ilNapolista.

