Traore, la Juventus e quel diritto di prelazione per l’acquisto (Di domenica 27 febbraio 2022) Hamed Traore e la Juventus potrebbero avere un futuro insieme. I bianconeri detengono un diritto di prelazione sull’acquisto Il suo nome è Hamed Junior Traore ed è il centrocampista del momento. Il giocatore del Sassuolo continua ad incantare, con ben 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 partite dei neroverdi. Il calciatore è da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Hamede lapotrebbero avere un futuro insieme. I bianconeri detengono undisulIl suo nome è Hamed Juniored è il centrocampista del momento. Il giocatore del Sassuolo continua ad incantare, con ben 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 partite dei neroverdi. Il calciatore è da L'articolo

Advertising

MondoBN : CONTE: “Kulusevski è un talento. E’ un otti - MondoBN : TRAINING CENTER, Subito al lavoro - Em225_ : RT @FTalentScout: Hamed Junior Traorè last four games for Sassuolo: vs Juventus ?? vs Roma ?? vs Inter ??? vs Fiorentina ?? He's on fire!… - Spazio_J : Juve, hai visto Traorè? La verità sulla prelazione - - Spazio_J : Juve, hai visto Traorè? La verità sulla prelazione - -