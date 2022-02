Traffico Roma del 27-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 febbraio 2022) LuceverdeBuona domenica hai trovati dalla redazione prudenza nel percorrere via Battistini per un incidente segnalato all’incrocio con via Lucio II ilin queste ore si rileva soprattutto in centro Dove sono possibili rallentamenti in Piazza della Repubblica per una manifestazione a sostegno del Ucraina iniziata alle 15 e che dovrebbe concludersi intorno alle 17 altri disagi alpossibile in Piazza Bocca della Verità per una manifestazione in programma fino alle 20 è sempre in zona Circo Massimo dalle 16 alle 20 chiusa per riprese cinematografiche via dell’Ara di Ercole spostandoti a Centocelle via dei Castani è chiusa tra via Glicini e via San Felice da Cantalice per un evento culturale e questo fino alle 22 in zona Talenti invece è chiusa via Franco Sacchetti 3 via Renato Fucini e via Nicola festa per una ...