Torino | Cairo | ‘Ecco perché il Milan è primo in classifica’

(Di lunedì 28 febbraio 2022) "Ibra è forte, quando è in campo entra e fa gol, magari non con il toro (ride, ndr). Lui è riuscito a fare qualcosa...

... ora dovremo capire come mai non siamo riusciti a reagire": il tecnico del, Ivan Juric, ...di me e i risultati ottenuti dalla squadra - spiega Mazzarri - ma non sono riuscito a incrociare. ...All'evento era presente anche l'editore e presidente del, Urbano, che ha elogiato Ibra e il Milan: "E' un giocatore molto forte, quando entra segna. E' riuscito a diventare un ...Milano, 27 – Zlatan Ibrahimovic scalda i motori. Fermo da alcune settimane per un problema al tendine d’Achille, il fuoriclasse del Milan ha svolto oggi per la prima volta parte dell’allenamento assie ...I granata vincono di misura (1-0) la finale del torneo riservato ai Giovanissimi fascia B, battendo il Sassuolo grazie ad un gol di Bonacina ...