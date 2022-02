Spider-Man: No Way Home: Tom Holland aveva quasi spoilerato la scena di Andrew Garfield e Zendaya (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Abbiamo appena scoperto che Tom Holland ha quasi spoilerato una scena di Andrew Garfield e Zendaya durante il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home: il VIDEO è esilarante. Tutti sanno che Tom Holland non è la persona ideale per custodire dei segreti cinematografici e di recente, attraverso un nuovo ed esilarante VIDEO, è stato scoperto che la star di Spider-Man: No Way Home, durante il tour promozionale della pellicola, ha quasi spoilerato una delle scene più importanti in cui Andrew Garfield recita al fianco di Zendaya. Dopo quasi un anno di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 febbraio 2022) Abbiamo appena scoperto che Tomhaunadidurante il tour promozionale di-Man: No Way: ilè esilarante. Tutti sanno che Tomnon è la persona ideale per custodire dei segreti cinematografici e di recente, attraverso un nuovo ed esilarante, è stato scoperto che la star di-Man: No Way, durante il tour promozionale della pellicola, hauna delle scene più importanti in cuirecita al fianco di. Dopoun anno di ...

