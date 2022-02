Salto con gli sci, Kobayashi e Granerud vincono ex aequo in gara-2 a Lahti! 3° Kraft, 5° Geiger (Di domenica 27 febbraio 2022) Epilogo decisamente insolito quest’oggi in occasione della seconda gara individuale del weekend sul trampolino grande di Lahti, sede della tredicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci 2021-2022. A cinque anni di distanza dall’ultima volta (11 febbraio 2017 a Sapporo) la vittoria è stata condivisa infatti a pari merito da due atleti. Ryoyu Kobayashi e Halvor Egner Granerud hanno concluso la competizione odierna con 278 punti totali, salendo entrambi sul gradino più alto del podio ed incassando 100 punti a testa nella classifica generale di Coppa del Mondo. Il fuoriclasse giapponese di Hachimantai è stato magistrale nella seconda serie, rimontando dal quinto posto di metà gara e raggiungendo il rivale norvegese che si era imposto nella prima parte dell’evento. Completa ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Epilogo decisamente insolito quest’oggi in occasione della secondaindividuale del weekend sul trampolino grande di Lahti, sede della tredicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2021-2022. A cinque anni di distanza dall’ultima volta (11 febbraio 2017 a Sapporo) la vittoria è stata condivisa infatti a pari merito da due atleti. Ryoyue Halvor Egnerhanno concluso la competizione odierna con 278 punti totali, salendo entrambi sul gradino più alto del podio ed incassando 100 punti a testa nella classifica generale di Coppa del Mondo. Il fuoriclasse giapponese di Hachimantai è stato magistrale nella seconda serie, rimontando dal quinto posto di metàe raggiungendo il rivale norvegese che si era imposto nella prima parte dell’evento. Completa ...

