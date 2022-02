Nuova Superlega | la data dell' intervento di Agnelli Attacco ad Al-Khelaifi?

Advertising

capuanogio : ?? Secondo #TheTelegraph, martedì #Agnelli lancerà a nome di #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona una nuova formula… - infoitsport : Juve, Barcellona e Real tornano alla carica con una nuova Superlega | Udinese Blog - infoitsport : Juve, Barcellona e Real tornano alla carica con una nuova Superlega. Che attacco alla Uefa sui rapporti col PSG! - ang7999lagoccia : RT @SCUtweet: The Telegraph ?? Nei prossimi giorni #Juventus–#RealMadrid–#Barcellona rilanceranno il progetto della #Superlega delineando u… - Ftbnews24 : ? #SuperLeague #SuperLega Juventus, Agnelli prepara una nuova formula per la Superlega: annuncio atteso a breve ??… -

... da quel momento è sempre stata in(o Serie A1, a seconda di come si chiamasse) e nel ... Nel 2013 la fusione con il Porto Volley e unaripartenza, ora vedremo cosa succederà il prossimo ...Il quotidiano britannico sostiene che questaazione in favore dellasi terrà in occasione del Business of Football Summit, un evento calcistico organizzato dal Financial Times che si ...Sarà proprio il patron bianconero a prendere parola rivelando i contenuti della nuova proposta. La novità sarebbe - stando ... inglese vengono citati i documenti dei tre club della Superlega: "La Uefa ...Secondo il Telegraph, insieme alla “nuova” SuperLega verrà nuovamente messa nel mirino la Uefa e anche il presidente del Paris Saint Germain, ...