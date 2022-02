Nathaly Caldonazzo nella bufera, una donna pubblica una lettera e scrive al veleno: “Ti sei …” (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo scorso giovedì è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Diversi i momenti divertenti, così come quelli di grande tensione. Nello specifico abbiamo assistito ad un confronto piuttosto acceso tra una gieffina ed il suo ex. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, la gieffina che ha avuto un confronto piuttosto acceso con il suo ex Andrea Ippoliti, definito dalla showgirl e attrice come un “narcisista patologico”. Nelle ore successive alla messa in onda della puntata e di conseguenza di questo confronto, a parlare è stata la moglie di Ippoliti. La donna ha parlato sui social e sembra aver lanciato delle accuse alla gieffina. Ma cosa è accaduto? Grande fratello vip 6, Nathaly e lo scontro in puntata con l’ex Andrea Ippoliti Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che al ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo scorso giovedì è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Diversi i momenti divertenti, così come quelli di grande tensione. Nello specifico abbiamo assistito ad un confronto piuttosto acceso tra una gieffina ed il suo ex. Stiamo parlando di, la gieffina che ha avuto un confronto piuttosto acceso con il suo ex Andrea Ippoliti, definito dalla showgirl e attrice come un “narcisista patologico”. Nelle ore successive alla messa in onda della puntata e di conseguenza di questo confronto, a parlare è stata la moglie di Ippoliti. Laha parlato sui social e sembra aver lanciato delle accuse alla gieffina. Ma cosa è accaduto? Grande fratello vip 6,e lo scontro in puntata con l’ex Andrea Ippoliti Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che al ...

