Lazio-Napoli 1-2 | azzurri in vetta con il Milan

(Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilvince 2-1 in casa dellanel match valido per la 27esima giornata della Serie A e aggancia ilin testa alla classifica. Glisbloccano il risultato al 62? con Insigne, che piazza la palla all’angolo basso con un destro perfetto: Strakosha non ci arriva, 0-1. Laaccusa il colpo, rischia di crollare ma all’88’ trova il pareggio con una prodezza di Pedro. Lo spagnolo confeziona una splendida volee di sinistro dal limite dell’area, Ospina tocca ma non respinge: 1-1. Ilprova l’ultimo assalto e al 94? trova il gol che vale la vittoria e il primato in classifica. Glicostruiscono un’azione perfetta, Fabian Ruiz si fa trovare libero ai 20 metri: sinistro impeccabile, 1-2. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - gaetano44090959 : #poverogabbiano Lazio 1 - NAPOLI 2… @Carloalvino @annatrieste @MinolloO #ForzaNapoliSempre - NapoliCM : ???? Lazio Napoli conferenza Spalletti: 'La squadra ha qualità, tiene ai tifosi! Si può giocare un gran calcio, ma bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

Nella gara della 27ª giornata di Serie A, ilvince per 2 - 1 in casa dellae si porta in testa alla classifica alla pari con il Milan. In gol Insigne, Pedro e Fabian Ruiz. Guarda le foto più belle del matchLuciano Spalletti approfitta della pesantissima vittoria dell'Olimpico dell'Olimpico per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il suo, secondo lui, è oggetto di troppe critiche. "La squadra ha meritato, facendo un buon calcio. Il risultato è stato messo in discussione dall'eurogol di Pedro ma alla fine il risultato è giusto, ...Il problema è che abbiamo sbagliato troppe palle facili a inizio partita e la Lazio, che è cresciuta molto rispetto all ... I valori e la forza del Napoli sono questi, possiamo fare grandi cose”."Contro la Lazio è difficile giocare ... Qualcuno diceva che avrei dovuto togliere Fabian Ruiz ma poi ha segnato", ha detto ancora l'allenatore del Napoli. "Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica.