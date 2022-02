Advertising

OdeonZ__ : L'abbraccio dello Spezia all'ucraino Kovalenko: riscaldamento con maglietta speciale - sportli26181512 : L'abbraccio dello Spezia all'ucraino Kovalenko: riscaldamento con maglietta speciale: L'abbraccio dello Spezia all'… - MarisaBasile12 : @apartetex Si ma tra congiunti non vale.Loro sono fratelli per libera scelta,vale anche più di avere lo stesso dna??… - giovanna_leghi : RT @smoking_wendy: Un grande abbraccio a Manue la famiglia Selassie che,giorno dopo giorno,deve veder Jessica e Lulù essere trattate come o… - DentaleRosa : RT @smoking_wendy: Un grande abbraccio a Manue la famiglia Selassie che,giorno dopo giorno,deve veder Jessica e Lulù essere trattate come o… -

Ultime Notizie dalla rete : abbraccio dello

Corriere dello Sport

La proprietà americanaSpezia, la famiglia Platek, teneva molto a che queste maglie fossero pronte per questo match casalingo e che i giocatori potessero indossarle per dimostrare vicinanza al ...Continuano le reazioni del mondo dell'arte espettacolo all' invasione dell'Ucraina da parte della Russia . L'ex etoile dell'Opera di ... l'al San Carlo al termine dell'Aida. Il post 'Mi ...Quanto sta accadendo in Ucraina ha scosso il mondo intero. Da ormai tre giorni la Russia ha invaso il paese e migliaia sono le persone che in questo momento si trovano in estremo pericolo. Dal mondo..un abbraccio veloce anche per i complimenti a Ruslan che giovedì Aleksej aveva potuto fargli solo a distanza, davanti alla tv, per la doppietta”. Questo uno stralcio del focus a firma Elefante, in ...