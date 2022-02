Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 | ancora Fabio Jakobsen | sprint vincente! Quinto Giacomo Nizzolo

(Di domenica 27 febbraio 2022) Un altro antipasto di Classiche del Nord davvero emozionante in terra belga. È andata in scena lache prevedeva strappi nella prima metà e tanta pianura sul finale: entusiasmante sfida tra fuggitivi e velocisti che ha visto spuntarla l’olandese, mattatore di questo inizio di stagione. Per il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl Teamsuccesso in questo primo scorcio di stagione. Sei corridori all’attacco nella prima fase di gara: Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco), Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise), Wessel Krul (Human Powered Health), Arjen Livyns, Bas Tietema (Bingoal Pauwels Sauces WB), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Luis Guillermo Mas Bonet (Movistar). ...

VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Che volata di Fabio Jakobsen! Sua la #KBK2022 - SpazioCiclismo : Che volata di Fabio Jakobsen! Sua la #KBK2022 - SpazioCiclismo : Questa mattina, prima della partenza della #KBK22, i nostri inviati sul posto hanno intervistato alcuni dei possibi… - SpazioCiclismo : Costretto a saltare ieri la #OHN22 dopo la positività al tampone rapido, Nils Eekhoff potrà essere oggi al via dell… - SpazioCiclismo : Caleb Ewan si dice pronto a superare gli strappi anche senza troppo aiuto da parte dei compagni, che quindi saranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Kuurne Bruxelles

12.19 È partita la2022! 12.18 Immagine dalla partenza disul profilo Twitter ufficiale della corsa: 12.15 Oramai i corridori sono in viaggio verso il chilometro ......DI CRANS MONTANA DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DI SCI DI FONDO DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA 15 KM DI SCI DI FONDO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA- ...Un altro antipasto di Classiche del Nord davvero emozionante in terra belga. È andata in scena la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 che prevedeva strappi nella prima metà e tanta pianura sul finale: entusi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Trentesima vittoria della carriera per Fabio Jakobsen, già la quinta di un 2022 cominciato in maniera scoppiettante. 16.54 Terza piazza per il francese ...