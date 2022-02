Il VAR salva la Roma: beffa per lo Spezia a tempo scaduto (Di domenica 27 febbraio 2022) Da pochi minuti è terminata la gara tra lo Spezia e la Roma con il risultato di 0-1 a favore dei giallorossi. La Roma comincia subito, al 3? alla grande con il colpo di testa di Mancini, sugli sviluppi da corner, respinto da Provedel. Trascorrono quattro minuti e ci prova Pellegrini: sfera che termina di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 febbraio 2022) Da pochi minuti è terminata la gara tra loe lacon il risultato di 0-1 a favore dei giallorossi. Lacomincia subito, al 3? alla grande con il colpo di testa di Mancini, sugli sviluppi da corner, respinto da Provedel. Trascorrono quattro minuti e ci prova Pellegrini: sfera che termina di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Danvesfood : @I_scr3am Rabiot per me era rosso. Non affonda il colpo e quello lo salva probabilmente dall'intervento del VAR, ma… - Enrzak : @Direttur1 Ignoranti e ridicoli ‘sti asini a strisce ?? e criticano il #Var che li salva una partita si e l’altra pure ! - SimoneG82 : È straordinario che oramai si fa gol solo se poi il VAR lo annulla... 20 tiri in porta, non uno buono. Sconfitta me… - BlogRoma : 32’ il Verona segna ma questa volta il VAR ci salva, offside. #RomaVerona 0-2 -