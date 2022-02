Guerra in Ucraina, Shevchenko: «Stop the war» (Di domenica 27 febbraio 2022) L’ex allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko, ha postato sui social una foto che lo ritrae assieme alla famiglia in occasione di una manifestazione contro la Guerra in Ucraina L’ex allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko, ha postato sui social una foto che lo ritrae assieme alla famiglia in occasione di una manifestazione contro la Guerra in Ucraina. Stop the war in Ukraine! ????? ???????! ?????#supportukraine #standwithukraine #saveukraine pic.twitter.com/IcxAAstK6u— Andriy Shevchenko (@jksheva7) February 27, 2022 «Stop the war in Ukraine!» questo il messaggio dell’ex attaccante e ct della Nazionali Ucraina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) L’ex allenatore del Genoa, Andriy, ha postato sui social una foto che lo ritrae assieme alla famiglia in occasione di una manifestazione contro lainL’ex allenatore del Genoa, Andriy, ha postato sui social una foto che lo ritrae assieme alla famiglia in occasione di una manifestazione contro lainthe war in Ukraine! ????? ???????! ?????#supportukraine #standwithukraine #saveukraine pic.twitter.com/IcxAAstK6u— Andriy(@jksheva7) February 27, 2022 «the war in Ukraine!» questo il messaggio dell’ex attaccante e ct della Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

