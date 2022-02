Giorgio Pasotti, il grande dolore provato sul set di Lea: “Una grande sofferenza” (Di domenica 27 febbraio 2022) L’attore bergamasco ha recentemente rilasciato una commovente intervista proprio riguardo all’ultima fiction che ha interpretato. Giorgio Pasotti, classe 1973, è un noto attore italiano che, nel corso del tempo, ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 27 febbraio 2022) L’attore bergamasco ha recentemente rilasciato una commovente intervista proprio riguardo all’ultima fiction che ha interpretato., classe 1973, è un noto attore italiano che, nel corso del tempo, ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : A “Citofonare Rai 2” ospiti Roberto Farnesi e Giorgio Pasotti - Wendysdreams : RT @stressedfra: tweet di apprezzamento per la bellezza di giorgio pasotti e anna valle in questa scena ?? #LeaUnNuovoGiorno - klaudiettas : RT @stressedfra: tweet di apprezzamento per la bellezza di giorgio pasotti e anna valle in questa scena ?? #LeaUnNuovoGiorno - MariPi__ : @sghigolini Ma come improvviso, se ne hai quasi 30 devi essere innamorata di Giorgio pasotti da almeno 20 anni - Ma_nuelaVentura : RT @banijaystudios: #LeaUnNuovoGiorno serata da Champions (4.655.000 spettatori e 20.7% di share) per la fiction con Anna Valle e Giorgio P… -