Crippa 59 26 è record | “Riscattata delusione Tokyo”

(Di domenica 27 febbraio 2022) "È il nostro momento, è il momento dell`atletica italiana. Ed è giusto che ce lo godiamo". Esulta Yeman(Fiamme Oro) dopo lo straordinarioitaliano di 59:26 nella mezza maratona di Napoli, primo azzurro sotto l`ora, a 13 secondi daleuropeo dello svizzero Julien Wanders. "Per me questa giornata ha un valore immenso - rivela - nello sguardo di fuoco che avevo all`arrivo c`è tutta la mia cattiveria, agonistica, positiva: dopo un anno difficile come il 2021, un susseguirsi di infortuni e delusioni, dovevo dimostrare in primis a me stesso quello che valgo. Oggi mi sono rifatto di tutto, di Siena, di, di Dublino". A scandire il ritmo di Yeman, due compagni d`allenamento nei recenti periodi in altura di Iten, gli atleti arrivati poi secondo e terzo al traguardo, bravissimi a ...