Caro Draghi, Berlino salta l’asticella del 2% in Difesa. Ora tocca a noi (Di domenica 27 febbraio 2022) La Germania investirà oltre il 2% del suo Pil nelle spese per la Difesa. E lo farà strutturalmente e con continuità temporale. L’impegno è stato annunciato di fronte al Bundestag dal cancelliere socialista Olaf Scholz. La decisione è probabilmente la notizia più rilevante che giunge da Berlino da quando Putin ha scelto di invadere senza giustificazioni e provocazioni l’Ucraina. Più dello stop al Nord Stream 2, l’aumento del budget della Difesa, come chiesto dalla Nato (e dagli Usa già dalla presidenza Obama), segna un cambio di paradigma. La Germania dopo l’era Merkel si presenta all’appuntamento con la storia con puntualità e idee chiare, persino sfidando un pezzo non trascurabile di elettorato che sostiene l’attuale maggioranza. L’impegno di Scholz mette energia e vitalità all’Alleanza Atlantica, ma fornisce anche un boost concreto ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) La Germania investirà oltre il 2% del suo Pil nelle spese per la. E lo farà strutturalmente e con continuità temporale. L’impegno è stato annunciato di fronte al Bundestag dal cancelliere socialista Olaf Scholz. La decisione è probabilmente la notizia più rilevante che giunge dada quando Putin ha scelto di invadere senza giustificazioni e provocazioni l’Ucraina. Più dello stop al Nord Stream 2, l’aumento del budget della, come chiesto dalla Nato (e dagli Usa già dalla presidenza Obama), segna un cambio di paradigma. La Germania dopo l’era Merkel si presenta all’appuntamento con la storia con puntualità e idee chiare, persino sfidando un pezzo non trascurabile di elettorato che sostiene l’attuale maggioranza. L’impegno di Scholz mette energia e vitalità all’Alleanza Atlantica, ma fornisce anche un boost concreto ...

Advertising

VittorioSgarbi : #nogreenpass Caro Draghi, il 31 marzo va restituita la libertà agli italiani. Senza se e senza ma. @stampasgarbi @Adnkronos - rglucks1 : Amici Italiani, pagheremmo molto caro per l'abbandono della democrazia ucraina. Ogni leader europeo, Mario Draghi i… - Alessan12152874 : RT @michele_geraci: In buona sostanza #Draghi era restio a sanzionare #Swift e #gas Ma ha ceduto sulla prima (swift) e di conseguenza anc… - Stregatto9 : RT @SezioneBerta: Rincari e Caro bollette, CPI: “l’incapacità di agire del governo non può ricadere su aziende e famigli: Draghi se ne vada… - lucabattanta : RT @michele_geraci: In buona sostanza #Draghi era restio a sanzionare #Swift e #gas Ma ha ceduto sulla prima (swift) e di conseguenza anc… -