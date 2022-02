Calcio | De Laurentiis | ' grande emozione | squadra che non molla mai'

Advertising

cn1926it : FOTO Il tweet di #AurelioDeLaurentiis dopo la vittoria: “Una grande emozione” #LazioNapoli - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale De Laurentiis: “Una squadra che non molla mai! Avanti così”… - NCN_it : La gioia di #DeLaurentiis: ''Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così...'' #LazioNapoli… - sportface2016 : #LazioNapoli 1-2, #DeLaurentiis: “Grande emozione, squadra che non molla mai” - NCN_it : Scomparsa Fabio #Picchi, il cordoglio del Calcio #Napoli e di Aurelio #DeLaurentiis -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Laurentiis

Che succede se va via Koulibaly? Oltre a fare salti di gioia per il lauto incasso, Desta iniziando a pensare al piano B. Servirebbe, in caso di partenza del gigante senegalese, un centrale di spessore, in grado di reggere la difesa con personalità. Difesa che è stata, fino ......Deha già vinto ed è soddisfatto. Solo un cataclisma potrebbe rovinare i piani degli azzurri, ma non accadrà perché le altre squadre stanno arrancando. Scordiamoci lo scudetto, ilè ...Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis dopo il successo 2-1 ...Il Napoli si è preso i tre punti contro la Lazio e ha raggiunto in vetta alla classifica il Milan, sorpassando l'Inter. Un successo arrivato ...