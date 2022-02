“Bellanova come Maggio?”, sentite la risposta di Mazzarri (Di domenica 27 febbraio 2022) Simone Tiribocchi ha fatto una domanda a Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN dopo la vittoria a Torino. La domanda dell’ex calciatore è stata: “Bellanova ricorda un po’ il Maggio dei tempi di Napoli?”. Di seguito la risposta di Walter Mazzarri: May 20, 2018 – Naples, Campania, Italy – Christian Maggio of SSC Napoli greet the fans after the match between SSC Napoli and FC Crotone at San Paolo Stadium. SSC Napoli vs FC Crotone during Serie A in Italy – 20 May 2018 – ZUMAs197 83283345st Copyright: xErnestoxVicinanzax“Maggio aveva anche una grande forza nei colpi di testa e nell’arrivare sui secondi pali, ha fatto un sacco di gol con me in questo modo. Era però meno tecnico di Bellanova, che per assurdo ha qualche cosa in più se deve puntare ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022) Simone Tiribocchi ha fatto una domanda a Walterai microfoni di DAZN dopo la vittoria a Torino. La domanda dell’ex calciatore è stata: “ricorda un po’ ildei tempi di Napoli?”. Di seguito ladi Walter: May 20, 2018 – Naples, Campania, Italy – Christianof SSC Napoli greet the fans after the match between SSC Napoli and FC Crotone at San Paolo Stadium. SSC Napoli vs FC Crotone during Serie A in Italy – 20 May 2018 – ZUMAs197 83283345st Copyright: xErnestoxVicinanzax“aveva anche una grande forza nei colpi di testa e nell’arrivare sui secondi pali, ha fatto un sacco di gol con me in questo modo. Era però meno tecnico di, che per assurdo ha qualche cosa in più se deve puntare ...

