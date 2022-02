Zelensky non vuole uscire di scena: il leader ucraino in prima linea (Di sabato 26 febbraio 2022) Questa mattina è riapparso su Telegram in giro per la città, dicendo a chiare lettere di essere rimasto e di guidare il Paese. Il presidente ucraino Zelensky, terminata la nottata più lunga in cui per alcune ore Kiev è sembrata seriamente in bilico, ha voluto dimostrare di poter ancora passeggiare per il centro e per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 26 febbraio 2022) Questa mattina è riapparso su Telegram in giro per la città, dicendo a chiare lettere di essere rimasto e di guidare il Paese. Il presidente, terminata la nottata più lunga in cui per alcune ore Kiev è sembrata seriamente in bilico, ha voluto dimostrare di poter ancora passeggiare per il centro e per InsideOver.

