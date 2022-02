Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Ryan Wagner (Di sabato 26 febbraio 2022) Il giorno 1 novembre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Ryan Wagner. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che ha messo in pratica una strana teoria, mantenendo la dieta assegnata per sei giorni, per poi entrare nel “cheating day” (giorno dell’imbroglio) in cui tornava alle vecchie abitudini perdendo di fatto tutti i progressi fatti. Vite al limite – Ryan Wagner Ryan, il protagonista, ha intorno a trent’anni, vive nel Montana, e all’inizio del suo percorso pesa 326 kg. Durante il breve periodo della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 febbraio 2022) Il giorno 1 novembre 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che ha messo in pratica una strana teoria, mantenendo la dieta assegnata per sei giorni, per poi entrare nel “cheating day” (giorno dell’imbroglio) in cui tornava alle vecchie abitudini perdendo di fatto tutti i progressi fatti.al, il protagonista, ha intorno a trent’anni, vive nel Montana, e all’inizio del suo percorso pesa 326 kg. Durante il breve periodo della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ...

