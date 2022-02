Ucraina, Sgarbi: “Aut aut a Gergiev assurdo, come far pagare a Pirandello colpe Mussolini” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il critico d’arte all’Adnkronos: “Non ha elogiato guerra, inverosimile venga obbligato a prendere distanze” L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il critico d’arte all’Adnkronos: “Non ha elogiato guerra, inverosimile venga obbligato a prendere distanze” L'articolo proviene da City Roma News.

