Ucraina, il coraggio di papà Marco: «Scappo con i miei figli e racconto che è un gioco» (Di domenica 27 febbraio 2022) Con i paragoni, certo, bisogna essere prudenti. Soprattutto quando di mezzo ci sono la storia e le tragedie che innesca una guerra. Ma a seguire tappa dopo tappa la fuga di Marco Gallipoli e dei suoi... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 febbraio 2022) Con i paragoni, certo, bisogna essere prudenti. Soprattutto quando di mezzo ci sono la storia e le tragedie che innesca una guerra. Ma a seguire tappa dopo tappa la fuga diGallipoli e dei suoi...

Advertising

ShooterHatesYou : Sono ammirato dal coraggio della popolazione civile Ucraina e in particolare di quello di @ZelenskyyUa, che rifiuta… - beppesevergnini : Russi in piazza contro la guerra, proteste in oltre 50 città: 1.400 arresti, si schierano personaggi pubblici. Ecco… - lauraboldrini : L'esercito di #Putin è alle porte di #Kiev, l'invasione della Capitale #ucraina è imminente. Mentre i carri arma… - dandidodi : RT @alessiodesio: Dietro la tragedia dell’#Ucraina ci sono storie di eroismo e coraggio. Un insegnamento di fronte alle atrocità delle azio… - marinoanselmo : RT @RossellaMuroni: Il gesto di #ElenaKovalskaya, che si è dimessa da direttrice di un teatro statale a Mosca, perché “non si lavora per un… -