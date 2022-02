Scivola su un tratto ghiacciato a Poffabro | Soccorso uomo con cane

(Di sabato 26 febbraio 2022) Unclasse 1977 originario di La Spezia si è procurato un trauma facciale e una frattura esposta ad un artondo sul terrenoin unripido del sentiero 968 sopra. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi e a guidarli sul posto, dove ha atteso assieme al suodi razza huskie. La Sores ha inviato sul posto l’eliregionale e allertato la stazione di Maniago a supporto delle operazioni di recupero. Il supporto si è reso necessario dal momento che era necessario stabilizzare e imbarellare il ferito ma anche tenere a bada ilche non voleva staccarsi in nessun modo dal padrone, avendolo tenuto al caldo fino all’arrivo dei soccorritori. Una volta sbarcato il tecnico di elie il ...

