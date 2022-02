Propaganda Live i video di ieri venerdì 25 febbraio su La7

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 26 febbraio 2022)su La725, ie gli ospiti diin onda25su La7 in diretta per raccontare l’attualità con il gusto e l’ironia che contraddistingue Zoro – Diego Bianchi e la sua squadra di collaboratori. La guerra in Ucraina con l’invasione da parte della Russia fa inevitabilmente capolino in un programma che prova a sorridere sull’attualità facendo però sempre riflettere. Ospiti fissi in studio Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. La puntata di stasera è disponibile anche in streaming sul sito della rete con tutti i. Immancabile la striscia satirica di Makkox come al solito ...