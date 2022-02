Problemi in casa Lazio | Cataldi infortunato

(Di sabato 26 febbraio 2022) . Il giocatore sarà difficilmente arruolabile per la sfida contro il Napoli Brutte notizie per lae per l’autore del gol last minute contro il Porto in Europa League Danilo. Secondo Il Messaggero, il centrocampista dellasi sarebbe stirato. La sua presenza nel big match contro il Napoli è improbabile. Per ogni ulteriore aggiornamento, bisognerà attendere la rifinitura di oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio: Cataldi infortunato. Il giocatore sarà difficilmente arruolabile per la sfida contro il Napoli Brutte notizie per la Lazio e per l'autore del gol last minute contro il Porto in Europa League Danilo Cataldi. Secondo Il Messaggero, il centrocampista della Lazio si sarebbe stirato. La sua presenza nel big match contro il Napoli è improbabile. Per ogni ulteriore aggiornamento, bisognerà attendere la rifinitura di oggi.