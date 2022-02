Pagelle Salernitana Bologna | Arnautovic continua a segnare | mentre Fazio continua a sbagliare – VOTI

(Di sabato 26 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Zortea,FLOP:, De Silvestri: Sepe 6; Mazzocchi 6,5, Dragusin 5.5, Ranieri L. 5.5 (46? Gagliolo 6), Coulibaly 6, Ederson 6 (88? Bohinen S.V.); Verdi 5.5 (71? Mousset 6.5), Kastanos 6 (71? Zortea 7.5), Ribery 6 (71? Perotti 6.5); Djuric 5.5. All. Nicola 6.5: Skorupski 6; Soumaoro 5.5, Medel 6, Theate 6; De Silvestri 5, Schouten 6 (87? Bonifazi S.V.), Soriano 5.5 (73? ...

Advertising

sportli26181512 : Salernitana, le pagelle di CM: Lassana trattoreggia, che ingresso Zortea!: Salernitana-Bologna 1-1 Sepe 6: sul gol… - SalernoSport24 : #SalernitanaBologna, le pagelle dei granata: #Perotti in ripresa, bene l'ingresso di #Zortea - sportface2016 : #SalernitanaBologna: le pagelle e i voti #SerieA - MilanoFree : Le pagelle ignoranti di Salernitana-Milan #calcio #Milano - ilcirotano : Salernitana-Milan, le pagelle. Dragusin le prende tutte: 6,5. Rebic decisivo: 6,5 - -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Bologna Ledei protagonisti del match trae Bologna, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Arnautovic, Hickey, Ribery al ...Venerdì 25 febbraio 18:45 Milan " Udinese (- tabellino ) 21:00 Genoa " Inter (- tabellino ) Sabato 26 febbraio 15:00" Bologna (- tabellino) 18:00 Empoli " ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Salernitana-Bologna, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Arechi di Salerno gli ...L'Udinese blocca il Milan capolista 1-1 a San Siro e ferma la fuga dei rossoneri in classifica. La squadra di Pioli si porta a 57 punti a +3 sull'Inter che però deve ...