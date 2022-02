New York, l'Empire State Building illuminato con i colori della bandiera ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) L'Empire State Building, edificio simbolo di New York, si e' illuminato con i colori della bandiera dell'ucraina. Un gesto di solidarieta' con il paese attaccato dalla Russia. 26 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) L', edificio simbolo di New, si e'con idell'. Un gesto di solidarieta' con il paese attaccato dalla Russia. 26 febbraio 2022

Advertising

wireditalia : Abbiamo tutti sognato di prendere un caffè al Central Perk o di rilassarci alla finestra dell'appartamento di Carri… - Agenzia_Ansa : Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottoposto a inimmaginabil… - amnestyitalia : Dopo che il dipartimento di polizia di New York si è rifiutato di rendere pubblici i dati derivanti dalla tecnologi… - ONLY7HEBRAV3 : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… - Alfonso66869916 : i propagandisti USA ignorano la realtà. Abitanti del pianeta 8miliardi. Abitanti del mondo occidentale 906 milioni.… -