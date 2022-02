Manuel Bortuzzo: ecco quando tornerà in studio (Di sabato 26 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo non è in studio da due puntate per via della sua positività al covid. ecco quando tornerà al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo è ormai via dalla casa e dalla sua Lulù da un mese. Infatti era il 24 gennaio quando ha abbandonato il reality Mediaset. Da allora è sempre stato in studio a commentare le dinamiche della casa e a sostenere la sua fidanzata. Ma ormai da due puntate non è potuto essere presente per via della sua positività al covid. Leggi anche–> Giulia Salemi e la “Lullizzazione”: “impossibile resistere!” (Video) Così in una stories Ig il nuotatore dà notizie ai fan e spiega che potrà tornare in studio probabilmente il 3 marzo, saltando di fatto anche la puntata del 28 ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022)non è inda due puntate per via della sua positività al covid.al Grande Fratello Vipè ormai via dalla casa e dalla sua Lulù da un mese. Infatti era il 24 gennaioha abbandonato il reality Mediaset. Da allora è sempre stato ina commentare le dinamiche della casa e a sostenere la sua fidanzata. Ma ormai da due puntate non è potuto essere presente per via della sua positività al covid. Leggi anche–> Giulia Salemi e la “Lullizzazione”: “impossibile resistere!” (Video) Così in una stories Ig il nuotatore dà notizie ai fan e spiega che potrà tornare inprobabilmente il 3 marzo, saltando di fatto anche la puntata del 28 ...

