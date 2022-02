Maltempo: neve nel Sannio, disagi in alcuni tratti stradali (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un brusco abbassamento delle temperature si registra in tutta la provincia di Benevento dove, in alcune zone, nevica. Le aree imbiancate sono quelle del Fortore e del Taburno dove, ad esempio, a Vitulano il sindaco a causa della neve ha vietato il traffico dei veicoli pesanti sulle strade locali. In azione ci sono anche i mezzi spazzaneve e spargisale dell’Anas lungo il raccordo autostradale e le statali di competenza e delle ditte private in convenzione con Provincia e comuni dove la neve sta creando alcune difficoltà al traffico dei mezzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBento – Un brusco abbassamento delle temperature si registra in tutta la provincia di Bento dove, in alcune zone, nevica. Le aree imbiancate sono quelle del Fortore e del Taburno dove, ad esempio, a Vitulano il sindaco a causa dellaha vietato il traffico dei veicoli pesanti sulle strade locali. In azione ci sono anche i mezzi spazzae spargisale dell’Anas lungo il raccordo autostradale e le statali di competenza e delle ditte private in convenzione con Provincia e comuni dove lasta creando alcune difficoltà al traffico dei mezzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo #Perugia, in corso intervento dei #vigilidelfuoco per soccorrere due camperisti bloccati dalla neve sul M… - Cityrumors_it : Teramo, trasporto locale: le attuali criticità #bus #maltempo #neve #teramo - AnsaBasilicata : Maltempo: calcio serie C, rinviata per neve Potenza-Paganese. Forte nevicata sul capoluogo lucano #ANSA - nuovaradio603 : #meteo - Domani, domenica 27, previsto ancora maltempo in #Abruzzo con precipitazioni diffuse e possibile #neve a q… - anteprima24 : ** #Maltempo: #Neve nel #Sannio, #Disagi in alcuni tratti stradali ** -