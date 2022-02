Lo stile di Ana Mena in cinque look coloratissimi e super glamour

(Di sabato 26 febbraio 2022) Come ogni weekend, anche sabato 26 febbraio Silvia Toffanin accoglie nello studio di Verissimo ospiti speciali, che diventano protagonisti delle sue interviste. Questa volta è il turno, insieme a Maria Grazia Cucinotta e al nuovo Bat Man Robert Pattinson, di Ana. La giovane cantante spagnola è reduce dalla sua prima esperienza al Festival di Sanremo, dove ha portato una ventata d’aria fresca con la sua energia, il suo sorriso, ma anche con il suo. I suoi abiti (non solo all’Ariston) sono sempre, il suoè fresco e. Tra iche esprimono la personalità e l’energia di Anac’è sicuramente quello che ha indossato nel videoclip del brano che ha portato a Sanremo, Duecentomila ore. Per l’occasione la ...

Advertising

Manu61318556 : Mamma mia pesantezza!! Sta facendo tik tok seri e non da BM stile ana mena ( che sta pure sotto) .. ogni giorno met… - YunerArt : Pre-diciottesimo, banchi a rotelle con Ana Mena stile autoscontri e tutto torna ?? #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : stile Ana

Tra pezzi perfetti per viaggiare on the road inInto the Wild e bombe rock che ricordano i ... Cotta del meseMenaMena è diventata il mio nuovo modello esistenziale. Il mio animale guida. ...... donando carattere e delineando unototalmente personale. Oggi vi proponiamo i prodotti ... Francesca Crippa Mua: Mara De Marco per Smashbox Hair: Rodrigo De Souza Producer:Maria Matasel ...Le sfilate della Milano Fashion Week tornano ad affollarsi di star internazionali: da Rihanna a Chiara Ferragni, da Mahmood ad Tina Kunakey, tutti ...Bianco e nero, con piccoli toni accesi. Pantaloni e giacche no gender, in un mix di lui e lei. Eleganza classica, ma accostamenti originali. Le proposte moda non si schierano ma sfumano i confini, pun ...